Он отметил, что россияне сконцентрировали все остатки своих сил на Донбассе.

Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал о ситуации в Бахмуте Донецкой области. Российские оккупанты продолжают концентрировать значительные силы для захвата города, враг ежедневно несет большие потери.

"Кажется, что вся эта шумиха вокруг весеннего наступления российского мобилизованного мяса происходит сейчас в Бахмуте. Ежедневно враг несет большие потери. Если посчитать, то за вчера на одном из участков было уничтожено 20 российских оккупантов. По всему участку фронта ежедневно ВСУ ликвидируют более 500 оккупантов. Я уже не говорю о раненых. Поэтому, если посчитать, сколько они мобилизовали россиян для войны, то с такими темпами их хватит на несколько месяцев", – рассказал военный в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что россияне сконцентрировали все остатки своих сил на Донбассе.

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"Мы, бойцы и офицеры ВСУ, очень внимательно следим за заявлениями и информацией от Генштаба о том, что есть угроза наступления с севера и на Запорожье. Однако также видим информацию, что сейчас не наблюдается большого скопления российских войск для масштабного наступления. Именно поэтому мы считаем и видим, что враг сконцентрировал все остатки своих сил на Донетчине и Луганщине", – объяснил Назаренко.

Бои за Бахмут

Лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон заявил, что ситуация на Бахмутском направлении крайне тяжелая. Враг наступает с невиданной ранее силой. Россияне пытаются штурмовать Бахмут по несколько часов подряд.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский раскрыл секрет героической обороны Бахмута от российских оккупантов. Он подчеркнул, что Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне заблаговременно.

В то же время военный корреспондент Андрей Цаплиенко считает, что Россия хочет в Бахмуте повторить тот сценарий, который устроила в Северодонецке: обрезать все основные пути снабжения в город в надежде, что ВСУ оттуда выйдут.

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