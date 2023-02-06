Александр Сырский отметил, что украинские защитники используют все возможности.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский раскрыл секрет героической обороны Бахмута от российских оккупантов.

"Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне заблаговременно. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе являются препятствием для врага. Продуманная система инженерных заграждений, в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов", - рассказал он.

Сырский отметил, что украинские защитники используют все возможности - как инженерные, так и природные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника.

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Ситуация в районе Бахмута: подробности

В ВСУ сообщают, что ситуация в Бахмуте сложная - бои ведутся в пригородах и окрестностях города. При этом указано, что масштабных уличных боев нет.

Как пишет Bloomberg, США советуют украинским военным тянуть время, в ожидании поставок нового вооружения. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ придется отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления.

Лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении крайне тяжелая. Враг наступает с невиданной ранее силой. По его словам, оккупанты пытаются пробиться на трассы.