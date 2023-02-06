Россияне пытаются штурмовать Бахмут по несколько часов подряд, но ВСУ дают отпор.

Ситуация на Бахмутском направлении крайне тяжелая. Враг наступает с невиданной ранее силой. Об этом заявил лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, оккупанты пытаются пробиться на трассы.

"Противник пытается выйти с юга на трассу Константиновка - Бахмут, с севера на трассу Славянск - Бахмут. Враг использует различные типы оружия. Несмотря на незначительные успехи врага в продвижении трассы находятся под украинским контролем. Они опасны, но под контролем ВСУ", — отметил Конон.

Лейтенант добавил, что россияне пытаются штурмовать Бахмут по несколько часов подряд. Несмотря на значительное давление украинские воины продолжают защищать крепость Бахмут и дают врагу отпор.

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"Враг использует устаревшую советскую тактику, но модернизировав ее - это вал живой силы. Сначала идут пехотные подразделения оккупантов на разведку боем, затем начинается массированный вал артиллерии и повторяется вновь пехотный штурм. Защитники Бахмута дают врагу отпор. Бьем врага прицельно, вчера уничтожили большую группу оккупантов", — добавил Конон.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам украинских военных, ситуация в Бахмуте остается сложной. Основные сражения ведутся в пригородах и окрестностях города. В самом городе масштабных уличных боев нет.

По данным британской разведки, постепенное продвижение российских оккупантов в районе Бахмута создает проблемы со снабжением украинского гарнизона в городе. Россияне установили огневой контроль над двумя главными дорогами.

Как пишет Bloomberg, США советуют украинским военным тянуть время, в ожидании поставок нового вооружения. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ придется отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления.

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