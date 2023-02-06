Также военный корреспондент объяснил, почему оккупанты "уцепились" за Бахмут.

Россияне и дальше пытаются окружить Бахмут. Они перекрыли трассу с севера, восток они тоже полностью контролируют. Сейчас оккупанты хотят "перерезать" трассу Бахмут - Константиновка.

Как рассказал в эфире 1+1 военный корреспондент Андрей Цаплиенко, Россия хочет в Бахмуте повторить тот сценарий, который устроила в Северодонецке: обрезать все основные пути поставки в город в надежде, что ВСУ оттуда выйдут.

Журналист говорит, что бои за город-крепость Бахмут идут в городской застройке: в южной, восточной и северной части города. Также Цаплиенко со ссылкой на данные разведки напомнил, что до конца марта 2023-го года Путин хочет взять целый Донбасс.

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Также военный корреспондент объяснил стратегическое значение обороны Бахмута, ведь он откроет в случае потери оккупантам путь на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

Ситуация в Бахмуте и бои за город-крепость

В Институте изучения войны заявляли, что Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута спустя несколько месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии.

Ранее американские чиновники заявляли изданию Bloomberg, что в США считают, что Украине придется отойти из Бахмута. Украинским военным советуют тянуть время в ожидании поставок нового вооружения.

3 февраля 2023-го года стало известно, что под Бахмутом военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25.

А постепенное продвижение российских оккупантов в районе Бахмута создает проблемы со снабжением украинского гарнизона в городе. Россияне установили огневой контроль над двумя главными дорогами, констатирует британская разведка.

Отметим, что ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области идут с лета 2022-го года, и украинские защитники мужественно обороняют город-крепость.

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