Оба снаряда попали точно в цель.

Украинские военные продолжают планомерно очищать территорию нашей страны от российских захватчиков. Под Бахмутом бойцы "второй армии мира" пытались спрятаться под деревом от ВСУ, но их нашли и там.

"Вблизи Бахмута двое россиян решили спрятаться от дрона 30 ОМБр под деревом. Не помогло", - говорится в сообщении командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

На обнародованных кадрах видно, как российские военные прячутся под деревьями в лесополосе. Украинские бойцы с помощью дрона прицельно сбросили один снаряд, а затем второй. Оба "подарка" были доставлены точно в цель.

Видео дня

Отмечается, что точностью отличились бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Бои за Бахмут - что известно

Украинские военные отметили, что ситуация в Бахмуте сложная - бои ведутся в пригородах и окрестностях города. При этом указано, что масштабных уличных боев нет.

В свою очередь британские разведчики сообщают, что продвижение россиян в районе Бахмута создает проблемы для украинского гарнизона. Оккупанты сиситематически обстреливают две главные дороги.

6 февраля лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении крайне тяжелая.

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