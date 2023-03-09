Александр Сырский отметил, что на захват города бросили штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

Российские оккупанты бросают в бои под Бахмутом самые боеспособные подразделения, в том числе наемников ЧВК "Вагнера". Актуальность обороны города-крепости только растет.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды Вагнера", - заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский.

При этом он отметил, что заявления Евгения Пригожина подтверждают, что у россиян будут развязаны руки для применения армейских и десантных частей на боевой технике после захвата Бахмута. По его словам, на Бахмутском направлении россияне используют наиболее боеспособные подразделения, но они несу значительные потери.

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"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", - подытожил военный.

Бои за Бахмут - что известно

6 марта в ходе заседения Ставки главнокомандующего было принято решение продолжть оборону Бахмута, который постоянно штурмуют российские оккупанты.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что россияне в ближайшие дни могут захватить Бахмут. В свою очередь в ВСУ заверили, что удерживают город-крепость и даже восстановили стратегически важный мост.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что наступление армии РФ на востоке Украины достигнет кульминации, если оккупантам удастся занять Бахмут.

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