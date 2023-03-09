Ранее этот мост был разрушен в результате ударов российской артиллерии.

Украинские военные могли восстановить мост на главной дороге, соединяющей Часов Яр с городом Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мост был разрушен в результате ударов российской артиллерии. После атаки там остался кратер который сделал дорогу непригодной для использования. Из-за этого украинские войска были вынуждены использовать грунтовые дороги для обеспечения обороны города-крепости.

"На кадрах с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и транспортное средство, которое проезжает по нему", – отмечает CNN.

Видео дня

В то же время издание не может независимо подтвердить дату съемки видео. При этом отмечается, что потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских защитников в Бахмуте.

Ситуация в Бахмуте

Бои за Бахмут продолжаются уже 8 месяцев, город почти полностью разрушен в результате постоянных атак российских оккупантов. Однако украинские защитники даже в таких условиях продолжают героически удерживать оборону города-крепости.

В ВСУ отмечают, что под Бахмутом наемники ЧВК "Вагнер" усилились десантниками и мотострелками. Кроме того, "вагнеровцы" используют авиацию и артиллерию армии РФ.

В то же время публицист и политтехнолог Станислав Белковский считает, что российское Минобороны готово принести в жертву ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. Он убежден, что спасать бойцов Пригожина и его самого никто не будет.

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