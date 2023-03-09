По состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять не менее 50% города Бахмут.

Наступление армии РФ на востоке украинских территорий достигнет кульминации, если оккупантам удастся занять Бахмут (Донецкая область).

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что по состоянию на 7 марта ВСУ завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка. Об этом свидетельствуют визуальные доказательства и спутниковые снимки. Уже по состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять больше половины Бахмута (не менее 50%, как уточнили в ISW).

Аналитики предполагают, что теперь войска РФ сконцентрируют свои атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного, соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка.

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При этом вражеским войскам вряд ли удастся быстро придвинуться за пределы Бахмута из-за отсутствия соответствующих ресурсов для начала маневров, считают в ISW.

Аналитики отмечают, большинство российских подразделений истощены и без дополнительного подкрепления свих сил не имеют потенциала, поэтому российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации.

Угроза захвата Бахмута

Напомним, что 6 марта украинские генералы в рамках Ставки главнокомандующего объявили о том, что ВСУ продолжат оборону Бахмута.

По данным Генштаба, по состоянию на 8 марта российские силы продолжают штурмовать город.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал тревожное предположение о том, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Бахмут.

При этом ВСУ сообщают, что удерживают рубежи города. Также СМИ сообщили, что военные могли восстановить главный стратегический мост на этом направлении.

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