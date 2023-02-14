Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что российские захватчики не смогут взять Бахмут, что никакого окружения украинских бойцов там даже близко нет, и что вокруг города точатся жестокие бои.
"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает "мясорубка", - заявил он в разговоре с журналистами.
По его словам, ВСУ активизируются по всем направлениям, подтягивая все новые и новые резервы:
"Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника (ВСУ) в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то - вообще не понятно".
Всем, кто распространяет подобные слухи, Пригожин предлагает взять в руки автоматы и отправиться вперед на захват Бахмута.
Бои за Бахмут - последние новости
Ранее сообщалось, что 13 февраля в битве за Бахмут огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Нацгвардии с расстояния двух километров сбили еще один российский самолет Су-25.
До этого украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежал ЧВК "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором Пригожин вызывал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.