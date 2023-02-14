Украинские бойцы оказывают тяжелое сопротивление, активизируясь по всем направлениям, заявил вдруг главарь "вагнеровцев".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что российские захватчики не смогут взять Бахмут, что никакого окружения украинских бойцов там даже близко нет, и что вокруг города точатся жестокие бои.

"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает "мясорубка", - заявил он в разговоре с журналистами.

По его словам, ВСУ активизируются по всем направлениям, подтягивая все новые и новые резервы:

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"Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника (ВСУ) в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то - вообще не понятно".

Всем, кто распространяет подобные слухи, Пригожин предлагает взять в руки автоматы и отправиться вперед на захват Бахмута.

Бои за Бахмут - последние новости

Ранее сообщалось, что 13 февраля в битве за Бахмут огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Нацгвардии с расстояния двух километров сбили еще один российский самолет Су-25.

До этого украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежал ЧВК "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором Пригожин вызывал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.