Судьба пилота вражеского самолета пока неизвестна.

В битве за Бахмут нацгвардейцы сбили еще один российский самолет Су-25. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Как отмечается, вечером 13 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила штурмовик одной ракетой.

"13 февраля в 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы "отработали" вражеский самолет Су-25, который наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. В результате боевой работы из ПЗРК "Перун" вражеский самолет был обезврежен. Ребята поразили цель с первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна", - отметил командир дивизиона Партизан.

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Как сообщается, обезвредил российскую "сушку" гвардеец срочной службы, старший солдат Максим, который в начале войны 6 марта сбил первый вражеский самолет на Харьковщине.

Над Бахмутом сбили самолет ЧВК "Вагнер": что известно

Как сообщал УНИАН, украинские военные вчера сбили над Бахмутом Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер".

Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

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