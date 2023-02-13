Отмечается, что пилот самолета выжил.

Украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызывал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Информацию о том, что сбили именно этот борт, подтвердили и в пресс-службе Пригожина. При этом, по их словам, самолет сейчас находится на ремонте.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание", – сказано в сообщении.

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Потери ЧВК "Вагнер" на войне в Украине

В Украине ликвидировали троих криминальных авторитетов 90-х, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер". Все трое попали на войну вопреки обещаниям Пригожина вербовать заключенных в возрасте до 50 лет.

СМИ отмечают, что частная военная компания "Вагнер" после захвата Соледара Донецкой области потеряла свою мощность. Впрочем, без "вагнеровцев" и боевиков "ЛДНР" у кадровых российских войск ничего не получается.

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