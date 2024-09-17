Россияне пытаются заменять УАБы неуправляемыми авиационными ракетами, поделились в одной из украинских артиллерийских бригад.

На направлении города Часов Яр (Донецкая область) у российских захватчиков нет значительных достижений, происходят боевые "качели".

Россияне на Донецком направлении стали реже использовать управляемые авиационные бомбы, рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Вооруженных сил Украины Олег Калашников во время эфира "Киев24".

"...у него (у врага, - Ре) нет значительных достижений на нашем направлении. На некоторых локациях он может приобретать наши позиции, потом мы можем его выбивать. То есть происходят такие своеобразные качели, которые и являются обычным явлением на линии фронта", - сказал он.

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По его словам, противники сейчас значительное количество УАБов используют на Курском направлении. "То есть можно сказать, что они просто акцент сместили с Донецкого направления на другое направление, и поэтому мы такое наблюдаем. Они пытаются УАБы заменять неуправляемыми авиационными ракетами, что вообще-то не является такой поражающей силой", - поделился собеседник.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед в Донецкой области, в том числе в сторону Часового Яра и несут серьезные потери. Общие потери РФ на 17 сентября 2024 года составляют примерно 635 880 оккупантов.

Благодаря курской операции, которую украинские воины начали в августе, в Донецкой области стало меньше оккупантов. В конце лета главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский говорил, что РФ перебросила на Курщину около 30 тысяч захватчиков.

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