Продолжается полномасштабная война в Украине, и Силы обороны продолжают массово уничтожать российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было ликвидировано 1020 вражеских военных. А за время полномасштабного вторжения общие потери российских оккупантов составляют около 635 880 человек. Кроме того, украинские защитники продолжают активно уничтожать вражескую технику.
Свежие потери РФ в Украине - что "минусовано":
- танков - 8685 (+2);
- боевых бронированных машин - 17077 (+6);
- артиллерийских систем - 18129 (+6);
- РСЗО - 1188 (+1);
- средства ПВО - 947 (+0);
- самолетов - 369 (+0);
- вертолетов - 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66);
- крылатые ракеты - 2592 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0).
Кроме того, украинские защитники уничтожили уже 24 739 (+27) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, а также 3 091 (+1) единиц специальной техники врага.
Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось
По данным Forbes, у украинских Сил обороны в Курской области появилась новая стратегия - быстро перемещаться и брать российские войска в окружение. Между тем аналитики DeepState сообщили, что российские войска длительное время находятся в полном окружении в одном из населенных пунктов Курщины.