В Украине стало меньше захватчиков / коллаж УНИАН с фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада и ua.depositphotos.com

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Силы обороны продолжают массово уничтожать российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было ликвидировано 1020 вражеских военных. А за время полномасштабного вторжения общие потери российских оккупантов составляют около 635 880 человек. Кроме того, украинские защитники продолжают активно уничтожать вражескую технику.

Свежие потери РФ в Украине - что "минусовано":

  • танков - 8685 (+2);
  • боевых бронированных машин - 17077 (+6);
  • артиллерийских систем - 18129 (+6);
  • РСЗО - 1188 (+1);
  • средства ПВО - 947 (+0);
  • самолетов - 369 (+0);
  • вертолетов - 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66);
  • крылатые ракеты - 2592 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, украинские защитники уничтожили уже 24 739 (+27) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, а также 3 091 (+1) единиц специальной техники врага.

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Оккупантов в Украине стало меньше / инфографика УНИАН

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

По данным Forbes, у украинских Сил обороны в Курской области появилась новая стратегия - быстро перемещаться и брать российские войска в окружение. Между тем аналитики DeepState сообщили, что российские войска длительное время находятся в полном окружении в одном из населенных пунктов Курщины.

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