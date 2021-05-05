Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования произвели выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора.
Об этом сообщает ОТУ "Север" на своей странице в Facebook.
Обстрел вызвал локальный пожар, который мог служить разрушением объектов критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал.
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В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.
«Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население», - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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