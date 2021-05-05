Обстрел вызвал локальный пожар, который мог служить разрушением объектов критической инфраструктуры.

Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования произвели выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора.

Об этом сообщает ОТУ "Север" на своей странице в Facebook.

Обстрел вызвал локальный пожар, который мог служить разрушением объектов критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал.

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В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

«Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население», - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Денис Прядко