Больше всего досталось населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов.

В течение суток российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Дворична Западное, Табаевка и другие населенные пункты.

"В результате артиллерийского обстрела села Старица Чугуевского района, к сожалению, погибли два гражданских человека", - сообщил Синегубов.

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Кроме того, в селе Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. А в селе Фиголевка Купянского района в результате минометного обстрела поврежден частный жилой дом.

Ситуация в Харьковской области

Россияне постоянно наносят удары по Харькову и области. Так 10 мая оккупанты ударили по Волчанску, в результате чего один человек погиб, а другой остался под завалами дома.

А 13 мая в результате ударов оккупантов по области, ранения получили два человека.

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