На оккупированные территории продолжают свозить завербованных в России заключенных.

Российские захватчики создают на временно оккупированных территориях Украины лагеря для обучения заключенных, прибывающих с территории России. Такие "центры" появились в Луганской и Запорожской областях.

"Как сообщает Генштаб ВСУ, противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из Российской Федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких человек в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области. К концу месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц. Также в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных", – сообщает Центр национального сопротивления.

Кроме того, в районе Новопетровки Запорожской области на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских заключенных, которых завербовали в ряды ЧВК "Вагнер". Отмечается, что в ближайшее время должны прибыть еще 400 наемников.

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Ситуация на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины распространяются панические настроения среди коллаборантов. В то же время россияне запретили своим прихвостням выезжать с этих территорий.

Об истерике у оккупантов говорит и мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне и коллаборанты на Запорожье пытаются бежать и даже прибегают к провокациям, чтобы выехать с оккупированных территорий.

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