Россияне ударили по селам в двух районах Харьковской области.

Российские оккупанты терроризируют обстрелами население Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что в результате очередных российских обстрелов есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Российские оккупанты обстреляли село Хатне Купянского района. Ранение получила женщина 43 лет", - уточнил он.

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Кроме того, по данным Синегубова, в результате обстрела села Огирцево Чугуевского района ранение получил гражданский мужчина 61 года. "Сейчас медики оказывают пострадавшим помощь", - сообщил детали глава ОВА.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты регулярно наносят удары по Харькову и области. В результате страдают мирные люди, а инфраструктура получает повреждения. Так 10 мая оккупанты ударили по Волчанску, в результате чего один человек погиб, а другой остался под завалами дома.

А вечером 9 мая россияне нанесли удар по Купянску ракетами "Искандер", в результате чего были разрушения, ранения получили три человека.

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