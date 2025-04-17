Украина самостоятельно не видит запусков российской баллистики.

Украина не могла бы информировать граждан о запуске и угрозе от российских баллистических ракет без разведывательных данных из США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН о том, каким образом международные партнеры могут помочь Украине заранее выявлять российские пусковые установки баллистики, чтобы уничтожать их и исключать удары по гражданским городам.

Глава государства отметил, что международные партнеры предоставляют Украине информацию о "выходах" российской баллистики.

"То есть, мы понимаем направление и понимаем, что есть выходы баллистических ракет", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что работает разведка и есть много помощи.

"Почему реально все нервничали, когда был риск долгой заморозки обмена или передачи разведданных американской стороной - Потому что американская сторона помогает нам с тем, чтобы мы сказали нашим людям о баллистике. Я говорю вам откровенно", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина самостоятельно не видит выходов российской баллистики, но с этим помогают партнеры.

"Нас интересует именно это направление. И именно это направление то, чего у нас нет", - добавил президент.

Он подчеркнул, что международные партнеры, таким образом, помогают гражданским в Украине. Это является вопросом защиты для государства. Потому что чем ближе к фронту, тем меньшее время будет лететь баллистика.

"И поэтому, таких случаев как Кривой Рог было бы больше, гораздо больше без этих разведданных. Все же, много баллистики сбивается благодаря различным системам, прежде всего "Петриотам". И поэтому, когда мы говорим об ограниченном количестве ракет - у нас сейчас все нормально. Но, когда мы знаем, что может быть риск ограничения ракет и ограничения этих разведданных - это самый большой риск для наших людей. И мы не сможем им сказать, что летит баллистика. Мы не будем ее видеть", - отметил Зеленский.

Насколько важна для Украины военная помощь от США - мнение эксперта

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Украины очень важны зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним, а также бронетанковая техника, которую поставляют США. По его словам, есть два основных направления, которые являются для Украины критическими, и первое - это противовоздушная оборона.

Также Грабский признал, что может наступить определенный период, когда ВСУ будет сложнее отражать штурмы российских оккупантов без соответствующей помощи США.

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