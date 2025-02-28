Грабский не исключает, что наступит определенный период, когда ВСУ будет сложнее отбивать штурмы оккупантов.

Для Украины очень важны зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним, а также бронетанковая техника, которую поставляют США.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Сергей Грабский, комментируя ситуацию, которая может сложиться без помощи США.

По его словам, есть два основных направления, которые являются для Украины критическими, и первое - это противовоздушная оборона.

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"Мы критически зависим от поставок Patriot - и комплексов, и ракет к ним. Потому, что противник так же пытается наносить удары и повредить эту технику. Поэтому она нужна. Мы пытаемся это сейчас компенсировать системами NASAMS, IRIS-T, созданием наших комбинированных систем противовоздушной обороны и работаем в этом направлении. Хотя, надо отметить, может быть сложно", - сказал Грабский.

Второе направление - поставки бронетанковой техники, которая зарекомендовала себя на поле боя очень хорошо. Как пояснил эксперт, в первую очередь речь идет о БМП Bradley и других боевых бронированных машинах. Он добавил, что речь идет не только за качество техники, а больше - за количество того, что поставляется.

"Ведь Европа сегодня, к сожалению, не может поставить в соответствующем количестве вооружение такого класса. Ну и конечно, если США поставляли нам боеприпасы для дальнобойных орудий, и тем более - боеприпасы для комплексов HIMARS, то очень сложно будет найти соответствующие объемы таких боеприпасов где-то в Европе. Хотя мы работаем над этим", - добавил Грабский.

Также он признал, что может наступить определенный период, когда ВСУ будет сложнее отражать штурмы российских оккупантов без соответствующей помощи США.

Выживет ли Украина без помощи США

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина "не выживет в войне против РФ без помощи Соединенных Штатов". Польский лидер подчеркнул, что Трамп хочет "положить конец кровопролитию" в Украине.

Он также считает, что, глядя на Россию и ее диктатора Владимира Путина, для которого жизни своих солдат не имеют значения, "войну надо как-то закончить". По словам Дуды, Европа не должна позволить России победить Украину.

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