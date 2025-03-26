С января 2022 года российские оккупанты больше запускают баллистики по Украине.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за все время захватнического вторжения Российской Федерации сбили более 100 баллистических ракет. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телеканала "Новости.Live".

Игнат сообщил о числе сбитых баллистических ракет за все время полномасштабного вторжения с 2022 года.

"Таких ракет баллистических было сбито более 100, по состоянию на сейчас. Запущено было значительно больше", - сказал Игнат.

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Он напомнил, что такие ракеты могут сбивать зенитные ракетные комплексы Patriot.

По его словам, с января 2024 года Россия начала применять больше баллистических ракет, в том числе "Искандер-М" и KN-23.

Кроме того, крылатых ракет удалось сбить довольно много - от 1,5 тыс и более в зависимости от типа.

Игнат добавил, что россияне запустили примерно 22 тысячи ударных дронов типа "Шахед", но Силам обороны Украины удалось из них уничтожить 17 тыс. Сейчас российские захватчики увеличивают применение "шахедов".

ПВО в Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп поможет Украине закупить больше систем противовоздушной обороны.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила еще не все системы Patriot, о которых договаривалась с США еще летом прошлого года.

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