Министр подчеркнула, что результат может не удовлетворить всех, однако задача - вытащить украинских бойцов.

Украина работает над освобождением военных из "Азовстали", переговоры с врагом очень сложные.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война - это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", - отметила она.

Верещук подчеркнула, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, "потому что, если бы это влияние было должным, не было бы войны".

"Есть приказ президента - сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении только 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.