Сейчас оккупанты продолжают авиабомбардировки завода.

Российские захватчики пытаются разыскать входы в подземные укрепления завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил во время онлайн брифинга во Львовском медиацентре "Украина".

"Прямо сейчас идет блокировка завода "Азовсталь". Опять мы видим авианалеты, я так понимаю стратегической авиации, потому что слышны очень мощные взрывы. Люди сообщают о мощном столбе дыма, и ситуация очень тяжелая. Я так понимаю, после завершения бомбардировки россияне снова могут попытаться пойти в наземный штурм, но это они делают со дня на день", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что территория завода большая, но оккупанты пытаются прорваться и закрепиться, а также разыскать входы и выходы в подземные укрепления, там где находится госпиталь и украинские защитники.

По словам Андрющенко, сейчас оккупантам не удается этого сделать. "И именно это придает ярости новым обстрелам и новому артиллерийскому прикрытию этих наземных операций", - сказал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые. 12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении только 38 тяжелораненых бойцов.

Сегодня, 13 мая, Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовстали" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос об этом будет обсуждать президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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