Американские истребители могут работать в разных режимах, отметил эксперт.

Украине предоставят американские истребители F-16, которые были модернизированы в 90-х для стран Европы и являются универсальными и чрезвычайно "умными".

Об этом сказал авиаэксперт и участник Львовского оборонного кластера Кирилл Новиков в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, известно ли, какие именно модификации F-16 обещают партнеры Украине.

"F-16 и МиГ-29 - самолеты 4-го поколения, соответственно выпускались они в те же годы. Но в отличие от МиГ-29, F-16 гораздо дольше выпускался и до сих пор модернизируется, представлен в очень многих странах западного блока. Также F-16, которые нам поставляются, далеко не 70-х и даже не 80-х годов машины. Это более свежие. Есть информация, что часть тех самолетов, в комплектации "блок-20"..., то есть модернизированных для Европы в 90-х годах. Именно эти самолеты будут передаваться от Дании, Нидерландов и других стран со временем", - отметил Новиков.

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По его словам, Украина получит многоцелевые универсальные самолеты, которые могут работать с различным вооружением. "Достаточно маневренные, достаточно быстрые, экономичные и эффективные в применении с другими видами вооружения", - сказал эксперт.

По его информации, в различных модификациях стоимость одного F-16 составляет от 30-35 млн долларов США, в зависимости от новизны, времени выпуска этого самолета. При этом Новиков подчеркнул важность вооружения для самолетов.

"Потому что самолет может работать в режиме штурмовика с ракетами воздух-поверхность, вести воздушный бой против других самолетов противника, обезвреживать радиолокационные станции, которые находятся возле или за линией фронта. То есть это универсальная машина и она чрезвычайно умна. Потому что там современные компьютеры, высокая скорость обработки информации, максимальное количество систем, которые помогают пилоту осуществлять боевое поражение", - пояснил он.

Новиков убежден, что уже сейчас также готовится пакет обслуживания этих самолетов, в частности, речь о запчастях, которые нужны для ежедневного обслуживания машин.

"Эти самолеты ремонтируются в Европе. То есть в соседней Польше есть несколько заводов по ремонту двигателей к F-16, есть в других странах ремонт планеров и других систем. Я уверен, что Украина здесь работает в коалиции с государствами-союзниками. И таким образом конечно никто нас на произвол судьбы с этой техникой не бросит, равно как и с танками "Абрамс", "Челленджер" и другими видами вооружения", - сказал Новиков.

Украина получит самолеты F-16 - что сегодня надо прочитать и знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Украина надеется получить F-16 в хороших модификациях.

Он напомнил, что Украина уже получила подтверждение того, что таки получит современные истребители F-16, которые являются сейчас самыми распространенными самолетами в мире.

При этом он уверен, что с ракетами, которые Украина хочет видеть в F-16, особо проблем не должно быть. Но есть вопрос в деньгах, поскольку каждая ракета стоит немало.

Ранее, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров.

Вчера издание Defence Express написало, что союзники передадут Украине подержанные версии истребителей F-16, которые проходили модернизацию в прошлом веке. Речь идет о версии F-16 MLU. В то же время отмечалось, что не следует отвергать сценарий, что некоторые истребители могут пройти определенные дополнительные модернизации в ближайшем будущем.

По словам Игната, для защиты своего неба Украине нужно 128 многоцелевых истребителей западного производства.

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