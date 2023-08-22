В Воздушных силах Украины ожидают, что до 26 августа страны-партнеры озвучат новые детали относительно истребителей.

Украина надеется получить самолеты F-16 в хороших модификациях, которые смогут очистить небо от врага.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что от лидеров стран звучат в адрес нашего государства заявления о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину во всех сферах, в частности, и усилением нашего воздушного флота, нашей авиации.

"Скоро День авиации Украины. Это 26 августа. Хотелось бы ко Дню авиации получить хотя бы что-то (четкие планы тренировки пилотов, цифры и сроки относительно количества самолетов, которые будут переданы - УНИАН). Но по крайней мере мы получили подтверждение того, что Украина таки получит F-ки ... есть эксперты, которые говорят, что это бесполезные надежды могут быть. Но хочу сказать, что F-16 - это то оружие, которое может изменить все...", – сказал представитель Воздушных сил Украины, напомнив также, что F-16 - самый распространенный самолет в мире.

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Он отметил, что враг использует при наступательных действиях довольно мощное российское воздушное вооружение, пользуется поддержкой вертолетов, истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков.

"Надо небо от них очистить. И это могут F-16. С тем спектром вооружения (боеприпасов), который у них есть, им по силам. Но самолеты это одно, а надо, чтобы парнтеры поставляли все то, что у него под крыльями, всю ту полезную нагрузку, которая может довольно быстро отправить "на дно" и российские корабли, и российские склады, командные пункты и летательные аппараты разных типов. Мы очень ожидаем, что нам дадут F-16 в хороших модификациях, которые смогут обеспечить этот результат", - подчеркнул Игнат.

При этом он уверен, что с ракетами, которые Украина хочет видеть в F-16, особо проблем не должно быть.

"Вопрос только в средствах. Каждая ракета стоит немало. Что касается NASAMS – около полмиллиона американских долларов, крылатые ракеты еще дороже. Поддержка Украины именно боеприпасами, а это огромная номенклатура вооружения, - очень важна", - отметил Игнат.

Также он подробнее рассказал об озвученной потребности Украины в 128 современных истребителях.

"Условно 128 или примерно до этой цифры - это было количество озвученное в видении Воздушных сил, которое еще принимали в 2020 г. Это перспективная модель Воздушных сил в мирное время такого количества самолетов, которая бы обеспечила нам надежную защиту воздушного пространства. Речь идет о 4 бригадах тактической авиации, вооруженных многоцелевыми самолетами такими, как F-16, которые бы были рассредоточены по территории Украины по оперативным аэродромам и несли боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. Это та модель, которая сможет полностью ликвидировать парк советских самолетов, которые сегодня есть", - отметил Игнат.

Он добавил, что к этим более 120 самолетам нужны также учебно-боевые, так называемые "спарки", тренировочные самолеты такие как Л-39.

По словам Игната, видение предусматривало переоснащение Воздушных сил, учитывая реформирование и замещение вооружения также зенитно-ракетных войск, радио-технических, беспилотной авиации и тому подобное.

"Это видение вплоть до 2035 года. Она реализуется сейчас в условиях боевых действий... и в ней были и NASAMS, и Patriot, и те самолеты многоцелевые, которые рассматриваются сейчас, как Gripen или F-16", - отметил он.

Истребители F-16 для Украины

Вчера издание Defence Express написало, что союзники передадут Украине б/у версии истребителей F-16, которые проходили модернизацию в прошлом веке. Воздушные силы ВСУ получат версию F-16 MLU. В то же время отмечалось, что не следует отвергать сценарий, что некоторые истребители могут пройти определенные дополнительные модернизации в ближайшем будущем.

И ранее Игнат сказал, что Украина нуждается в 128 многоцелевых истребителях западного производства для получения преимущества в воздушном пространстве во время войны с Россией.

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