Президент Украины заявил о достигнутых договоренностях.

Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров, заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!" - написал он в Telegram.

Зеленский назвал достигнутые договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.

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"Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел", - добавил он.

Обновлено. Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что F-16 обязательно будут в Украине: "42 самолета Нидерланды предоставят Украине после тренировки наших пилотов… Завершена важная работа, которая ускорит процесс получения самолетов Украиной".

По его словам, F-16 - неотъемлемая составляющая безопасности, которая лежит в основе Формулы мира для Украины.

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