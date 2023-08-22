Украине нужно будет держать часть самолетов подальше от линии фронта для обучения следующего поколения пилотов.

Не все истребители F-16 из Дании и Нидерландов, которые передадут Украине, можно будет использовать в боевых действиях. Об этом пишет военный эксперт Шон Белл для телеканала SkyNews.

По его словам, до начала войны украинские ВВС имели около 145 самолетов, но с тех пор потеряли около 60-ти. Также часть из авиапарка, по мнению эксперта, – это "рождественские елки" – реактивные самолеты, которые непригодны для полетов и которые будут разобраны на запчасти, оставив голую оболочку планера.

Он пишет, что Дания и Нидерланды предоставят до 61 самолета, но не все их можно будет использовать на фронте. Белл объясняет, что некоторые из предоставленных самолетов будут двухместными: такие обычно используются для наблюдательных или учебных миссий. Кроме того, Украине нужно будет держать часть самолетов подальше от линии фронта для обучения следующего поколения пилотов.

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Самолеты F-16 для Украины - последние новости

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовятся передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания поставит еще 19. Но произойдет это не раньше следующей весны - после того, как украинские пилоты закончат обучение на F-16.

По словам Алексея Резникова, есть еще несколько стран, которые готовы присоединиться к "самолетной коалиции", в рамках которой Украине будут переданы истребители F-16.

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