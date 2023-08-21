Важно, что даже бывшие в употреблении истребители этого типа могут еще долго служить.

Союзники передадут Украине б/у версии истребителей F-16, которые проходили модернизацию в прошлом веке. Воздушные силы ВСУ получат версию F-16 MLU.

Как сообщает Defence Express, не следует отвергать сценарий, что некоторые истребители могут пройти определенные дополнительные модернизации в ближайшем будущем.

"Все F-16 Нидерландов и Дании подвергались модернизации с середины 90-х до середины 2000-х годов в рамках программы Mid-Life Update - MLU, а также регулярно обслуживались для продления срока службы. Если брать основное, то F-16 MLU отличается тем, что произошла замена РЛС на AN/APG-66(V)2, которая имеет дальность обнаружения целей до 110 км. А для использования высокоточного вооружения добавлена возможность подвески контейнеров типа Lantrin или Litening", - пишут эксперты.

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Отмечается, что версия F-16 MLU существенно уступает последней версии F-16V Block 70/72, но это все равно мощная машина, которая может выполнять серьезные задачи. Важно, что даже бывшие в употреблении истребители этого типа могут еще долго служить.

"F-16 зарекомендовал себя, как более чем долговечная машина, которая благодаря развитым и проработанным программам модернизаций и продления сроков эксплуатации будет в строю еще долгое время. При этом даже в США, где эти истребители будут в строю до 2050-х годов. И речь идет о машинах F-16C / D, которые начали производить в середине 90-х годов", - отмечают специалисты.

F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, накануне Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте объявил, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16.

Дания в рамках коалиции истребителей также согласилась передать Украине 19 единиц самолетов F-16.

По словам главы правительства Дании, первая партия истребителей отправится в Украину ближе к концу года.

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