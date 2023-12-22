Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

В течение добив авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и два пункта управления противника.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что серия сообщений под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат уточнил, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом напомнил, что ранее была другая "блестяще спланированная операция". "Вы знаете, было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, а также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что таких самолетов у врага десятки и они их продолжают изготавливать.

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