Там отметили, что цена одного такого самолета не менее $50 млн.

Уничтожение сегодня трех российских Су-34 это хорошо спланированная операция с самолетами, которые уже давно не попадали в статистику вражеских потерь.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он уточнил, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом напомнил, что ранее была другая "блестяще спланированная операция". "Вы знаете, было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, а также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что таких самолетов у врага десятки и они их продолжают изготавливать. "Это один из новейших самолетов, наряду с Су-35, это уже истребитель-бомбардировщик", - добавил он. При этом Игнат отметил, что это многоцелевой самолет, экипаж которого составляет два пилота. "Именно такими самолетами оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами и ракетами. Это довольно дорогой современный самолет... это десятки миллионов долларов. Они ценники не ставят на самолеты, потому что еще что-то надо украсть на производстве. Эта цифра может разниться. Но, я думаю, что не менее $50 млн такая машина может стоить", - сообщил Игнат.

Видео дня

Сбитие российских Су-34

Сегодня в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что серия сообщений под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается. По словам Олещука, на куске одного из "шахедов", сбитого украинской ПВО в ночь на 22 декабря осталось письменное послание от оккупантов: "сDохните сУки".

Олещук добавил, что это отличная идея, а "отмененные" российские самолеты это ответ Украины.

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