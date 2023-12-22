Потери противника только за первую половину декабря составляют около 7700 военнослужащих.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал, как ВСУ стачивают мощность российской оккупационной армии и сколько прочности у противника все еще остается.

"Это проявляется обычно в количестве потерь человеческой силы противником. А потери, только за первую половину декабря, составляют у россиян около 7700 военнослужащих. Это только с 1 по 16 декабря. Мы видим, что тенденция идет к увеличению. Потому что за ноябрь месяц были потери почти 11 тысяч, то за половину декабря мы уже видим 7 700. Если провести до конца декабря расчеты, не трудно увидеть, что это будет 15 тысяч, предварительно", - акцентировал Фитьо в эфире общенационального телемарафона..

Он добавил, что только за предыдущие сутки на Лимано-Купянском направлении наши защитники уменьшили популяцию россиян в Украине на 313 человек и 156 российских оккупантов были ликвидированы на Бахмутском направлении",

Видео дня

В то же время Фитьо рассказал, что противник по всему участку ответственности ОСГВ "Хортица" пытается прибегать к штурмовым действиям.

"Российские оккупанты на Купянском направлении, это направление Синьковки, хотят захватить этот населенный пункт для дальнейшего продвижения на город Купянск. Там было отбито 19 вражеских атак. На Лиманском направлении, это Стельмаховка и Терны, 4 атаки были отбиты. Враг там активно применяет авиацию, 9 авийционных ударов было нанесено. На Купянско-Лиманском направлении противник активно продолжает применять дроны-камикадзе, использовано 36 дронов", - сообщил Фитьо.

Он добавил, что после сегодняшнего уменьшения на южном направлении "количества бортов российской авиации (истребителей СУ-34 - УНИАН) на три штуки", возможно россияне несколько уменьшат применение своей авиации и станут "осторожнее со своими авиабомбами".

Также он рассказал, что российская оккупационная армия увеличила количество артиллерийских обстрелов по позициям украинских защитников. Так, на Купянско-Лиманском направлении по сравнению с позапрошлыми сутками противник увеличил количество артиллерийских обстрелов вдвое.

"В позапрошлые сутки было около 300 обстрелов артиллерийских, за прошедшие сутки было 665 обстрелов. Видим, что противник наращивает темпы. Один день может быть активнее на Бахмутском направлении, а другой - активнее уже на Купянском и Лиманском направлении. То есть, противник по всей полосе ответственности "Хортицы" пытается проводить атакующие действия", - подчеркнул Фитьо.

Он отметил, что на Бахмутском направлении враг постоянно применяет большое количество дронов-камикадзе по позициям украинских защитников.

"Относительно Бахмута, там отбито 7 вражеских атак, это Богдановка, Ивановское, Клещиевка, нанесено 4 авиаудара, 40 дронов камикадзе, тенденция применения дронов, здесь ежедневная и плюс-минус одинаковая в большом количестве", - рассказал он.

Потери оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что Силы обороны отбили 95 атак российской оккупационной армии на всем участке фронта.

По сообщению командующего Воздушных сил ВСУ 22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Вас также могут заинтересовать новости: