Сообщается, что в результате атаки повреждена установка, которая обеспечивает больше 50% производства.

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области РФ остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти, пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источник на предприятии.

По его словам, установку остановили после пожара из-за атаки беспилотника.

По информации источников Reuters, на НПЗ в результате атаки БПЛА повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает больше 50% производства НПЗ. Известно, что завод перерабатывает около 15,8 млн тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработки.

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Атака на НПЗ в России - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря сегодняшней успешной атаке украинских дронов мог быть выведен из строя один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области.

Сообщалось, что был уничтожен самый главный элемент завода - одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, и завод прекратил работу.

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