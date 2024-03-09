РФ может попытаться отремонтировать свои НПЗ, но из-за санкций это займет много времени.

Накануне президентских выборов в России, которые пройдут 15-17 марта, российское правительство будет особенно уязвимым к ценам на бензин и другие товары повседневного потребления. Ситуация будет становиться хуже из-за атак украинских БПЛА.

Как сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки, с 1 марта Россия была вынуждена ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне роста спроса. Таким образом было восстановлено экспортное эмбарго, которое действовало с 21 сентября по 17 ноября 2023 года.

По мнению британцев, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по заводам по всей России. Ожидается, что запрет экспорта уменьшит давление на поставки и позволит России провести ремонт на своих НПЗ.

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Однако, отмечает Минобороны Британии, ремонт займет больше времени, чем обычно. Этому способствуют западные санкции, которые препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.

Удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк в конце февраля заявил, что за последние два месяца многие нефтеперерабатывающие мощности врага были успешно поражены. По сути, на треть мы сократили экспорт нефтепродуктов, а 55% их военного бюджета это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов

Как сообщал УНИАН, в краснодарском крае РФ возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Также в результате атаки горел НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

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