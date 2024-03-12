Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом за год перерабатывал 15 млн тонн нефти.

Благодаря сегодняшней успешной атаке украинских дронов был выведен из строя один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области.

По информации в российских пабликах, был уничтожен самый главный элемент завода - одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, завод прекратил работу.

Как отмечают аналитики Defence Express, этот НПЗ является одним из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год это предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

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Кроме того, этот завод стал одной из первых жертв санкций против РФ - 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. А их на этом предприятии всего две.

"Как в РФ докладывали в январе, ее быстро починить невозможно, потому что для этого необходимо заказать западные комплектующие, а этой возможности также нет. Таким образом эта атака вполне может окончательно "прибить" этот российский нефтеперерабатывающий завод", - указывают аналитики.

Кроме того, этой ночью дронами были атакованы и другие объекты РФ, в частности в Орле дроном была поражена нефтебаза, возник пожар.

Всего о взрывах ночью сообщали из Курской, Тульской, Воронежской, Орловской и Белгородской областей. В Минобороны РФ сообщили об атаке 25 беспилотников.

Российские добровольцы зашли на территорию Курской и Белгородской областей РФ

Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой. Сообщалось, что бойцы легиона "Свобода России" во время рейда в Курскую область уничтожили вражеский бронетранспортер.

Как отмечал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, это попытка оттянуть российские силы в Курскую область, чтобы они не воевали на фронте против ВСУ.

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