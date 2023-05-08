В одном из районов Киева в результате атаки дронами в ночь на понедельник, 8 мая, был поврежден жилой многоэтажный дом.
Многоэтажка повреждена обломками сбитых беспилотников, запущенных российскими захватчиками, сообщило "Суспильне" в Telegram и опубликовало видео, на котором зазнят дом. На ролике видно, что на нескольких этажах дома серьезно повреждено остекление.
На часть территорию возле поврежденного дома был ограничен доступ.
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В ночь на 8 мая россияне массированно атаковали Киев дронами. Украинские воины ликвидировали более 30 беспилотников противника.
Обломки вражеских дронов упали в нескольких районах столицы и наделали вреда. В частности, что в Соломенском районе поврежден резервуар с дизельным топливом, пять легковых авто и 15 грузовиков. Также сообщалось, что в столице получили травмы пять человек.