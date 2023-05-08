Пока неизвестно, в каком именно районе столицы произошел инцидент.

В одном из районов Киева в результате атаки дронами в ночь на понедельник, 8 мая, был поврежден жилой многоэтажный дом.

Многоэтажка повреждена обломками сбитых беспилотников, запущенных российскими захватчиками, сообщило "Суспильне" в Telegram и опубликовало видео, на котором зазнят дом. На ролике видно, что на нескольких этажах дома серьезно повреждено остекление.

На часть территорию возле поврежденного дома был ограничен доступ.

Видео дня

Журналисты не уточнили, в каком именно районе столицы произошел инцидент.

Новости Киева - сейчас это стоит знать

В ночь на 8 мая россияне массированно атаковали Киев дронами. Украинские воины ликвидировали более 30 беспилотников противника.

Обломки вражеских дронов упали в нескольких районах столицы и наделали вреда. В частности, что в Соломенском районе поврежден резервуар с дизельным топливом, пять легковых авто и 15 грузовиков. Также сообщалось, что в столице получили травмы пять человек.

Вас также могут заинтересовать новости: