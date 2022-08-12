Без регулярных поставок ресурсов и техники войны не выигрываются.

Армия оккупантов скоро столкнется с логистическими проблемами. Она не сможет компенсировать потери в технике, и это отразится на исходе всей войны.

Таким мнением поделился заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла в комментариях порталу err.ee.

Военнослужащий отметил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла больше танков, чем имеется на вооружении у Германии или Великобритании. А западные санкции не позволяют производить новую технику.

"С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки", — заявил Вендла.

Заместитель начальника Генштаба также прокомментировал ход боевых действий. По его словам, оккупанты перебрасывают на юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако в ближайшую неделю рашисты не изменят свою тактику: они продолжат создавать ключевое давление на направлении Бахмут — Северск. А что касается взрывов на аэродромах в Крыму и Зябровке, то это, по словам Вендлы, сигнал для россиян.

"К фундаментальным изменениям атака, конечно, не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое они считают тылом. Подтвержденной информации о том, что произошло под Гомелем в Беларуси, что именно было уничтожено, нет. По разным данным, имеются потери в разных видах техники", — заявил Вендла.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ достигли успехов в уничтожении логистики и тыловых баз врага. По словам главы государства, враг делает ставку на артиллерию, а наши защитники пытаются сломать эту стратегию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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