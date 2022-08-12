Проводя тотальную мобилизацию на временно оккупированной территории, РФ стремится скомпрометировать определенную часть нашего населения кровью убитых соотечественников.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, сегодня оккупанты в авральном порядке проводят так называемую тотальную принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. Сейчас происходят массовые облавы и задержания мужчин для отправки их в районы боевых действий.
Маляр подчеркнула, что предпосылками для таких действий стали потери живой силы оккупантов. В связи с этим, командование ВС РФ расширяет практику переноса сроков очередных ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.
Она отметила, что снижение уровня укомплектованности соединений и частей противника человеческими ресурсами существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев, ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях против Украины.
"Вероятно, скрытой целью массового привлечения граждан Украины в ряды российских оккупационных войск является желание российского руководства скомпрометировать определенную часть населения оккупированной украинской территории кровью убитых соотечественников и сформировать в дальнейшем контролируемую прослойку общества за счет коллаборантов", - сказала Маляр.
Также заместитель главы оборонного ведомства добавила, что оккупанты уже не скрывают формальность проведения так называемого референдума о присоединении к РФ на временно оккупированной части Украины.
Кроме этого, уже объявлено, что во многих населенных пунктах не будут развернуты избирательные участки.
"Вместо голосования по ним в квартиры граждан будут приходить представители местных оккупационных администраций вместе с российскими военными, в присутствии которых так называемые избиратели будут вынуждены делать якобы "свободное" волеизъявление", - добавила Маляр.
Ранее сообщалось, что в ОРДЛО стартовала новая волна "мобилизации". Она началась 1 августа с целью комплектования подразделений мобилизационного резерва. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, которые имели "отсрочку".