Оккупанты используют псевдореферендумы, чтобы продемонстрировать якобы "свободное" волеизъявление граждан на временно оккупированной территории.

Проводя тотальную мобилизацию на временно оккупированной территории, РФ стремится скомпрометировать определенную часть нашего населения кровью убитых соотечественников.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сегодня оккупанты в авральном порядке проводят так называемую тотальную принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. Сейчас происходят массовые облавы и задержания мужчин для отправки их в районы боевых действий.

Маляр подчеркнула, что предпосылками для таких действий стали потери живой силы оккупантов. В связи с этим, командование ВС РФ расширяет практику переноса сроков очередных ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

Она отметила, что снижение уровня укомплектованности соединений и частей противника человеческими ресурсами существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев, ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях против Украины.

"Вероятно, скрытой целью массового привлечения граждан Украины в ряды российских оккупационных войск является желание российского руководства скомпрометировать определенную часть населения оккупированной украинской территории кровью убитых соотечественников и сформировать в дальнейшем контролируемую прослойку общества за счет коллаборантов", - сказала Маляр.

Также заместитель главы оборонного ведомства добавила, что оккупанты уже не скрывают формальность проведения так называемого референдума о присоединении к РФ на временно оккупированной части Украины.

Кроме этого, уже объявлено, что во многих населенных пунктах не будут развернуты избирательные участки.

"Вместо голосования по ним в квартиры граждан будут приходить представители местных оккупационных администраций вместе с российскими военными, в присутствии которых так называемые избиратели будут вынуждены делать якобы "свободное" волеизъявление", - добавила Маляр.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО стартовала новая волна "мобилизации". Она началась 1 августа с целью комплектования подразделений мобилизационного резерва. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, которые имели "отсрочку".

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