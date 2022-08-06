Президент поблагодарил украинских военных, которые "чрезвычайными усилиями сдерживают врага", и партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение недели ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии и тыловых баз оккупантов.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

В частности, президент поблагодарил украинских военных, которые "чрезвычайными усилиями сдерживают врага".

По его мнению, российская армия не изменит свою тактику.

"Мы понимаем: оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, они уступают в мастерстве, и поэтому враг делает такую ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Они пытаются все разрушить и зайти на руины", - сказал Зеленский.

По его словам, в течение недели Вооруженные силы Украины и разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов.

"И каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениях российской техники спасает жизни украинских военных и гражданских", - считает глава государства.

Он поблагодарил партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие.

В частности, Зеленский напомнил, что на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов Америки, который содержит и боеприпасы для "Хаймарсов". "Все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал обстрелы оккупантами Запорожской АЭС. По его мнению, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

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