Советник главы ОП озвучил новый прогноз.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза боевых действий в Украине будет длиться "еще неделю, может, и больше".

Об этом он сказал в эфире телемарафона UA разом.

Арестович также сообщил, что под Киевом противник оставит часть контингента, заданием которого будет "удерживать наши войска, не давать перебрасывать их на сложные направления". Из-под Чернигова пока войска не отводят.

Войска, которые ранее располагались вблизи столицы, перебрасывают на Донбасс для потенциального окружения украинских сил. Что касается юга страны, в частности Херсона, то там россияне становятся в оборону, а ВСУ "ведут аккуратные тактические действия".

Сегодня в Министерстве обороны обнародовали обновленные данные о потерях российских захватнических войск в Украине. За более чем месяц войны оккупационные войска потеряли в Украине более 17 тысяч человек личного состава - они были ликвидированы.

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