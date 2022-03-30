В частности, украинские силы уничтожили 131 российский самолет и 131 российский вертолет.

В Министерстве обороны обнародовали обновленные данные о потерях российских захватнических войск в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили:

личного состава – около 17 тыс. 300 человек (данные увеличились на 100 человек по сравнению со вчерашним днем – УНИАН),

танков – 605 единиц,

боевых бронированных машин – 1 тыс. 723 ЕД,

артиллерийских систем – 305 ед,

реактивных систем залпового огня – 96 ЕД,

средства ПВО – 54 ед,

самолетов – 131 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники – 1184 ед,

корабли/катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,

специальная техника – 21,

пусковые установки ОТРК / ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Ранее в МВД рассказали о ночных обстрелах в Украине и текущей ситуации вблизи Киева.

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