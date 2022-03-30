В Министерстве обороны обнародовали обновленные данные о потерях российских захватнических войск в Украине.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 тыс. 300 человек (данные увеличились на 100 человек по сравнению со вчерашним днем – УНИАН),
- танков – 605 единиц,
- боевых бронированных машин – 1 тыс. 723 ЕД,
- артиллерийских систем – 305 ед,
- реактивных систем залпового огня – 96 ЕД,
- средства ПВО – 54 ед,
- самолетов – 131 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники – 1184 ед,
- корабли/катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,
- специальная техника – 21,
- пусковые установки ОТРК / ТРК – 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
Ранее в МВД рассказали о ночных обстрелах в Украине и текущей ситуации вблизи Киева.