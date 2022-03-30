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В Министерстве обороны обнародовали обновленные данные о потерях российских захватнических войск в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 тыс. 300 человек (данные увеличились на 100 человек по сравнению со вчерашним днем – УНИАН),
  • танков – 605 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1 тыс. 723 ЕД,
  • артиллерийских систем – 305 ед,
  • реактивных систем залпового огня – 96 ЕД,
  • средства ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 131 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники – 1184 ед,
  • корабли/катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,
  • специальная техника – 21,
  • пусковые установки ОТРК / ТРК – 4.
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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Ранее в МВД рассказали о ночных обстрелах в Украине и текущей ситуации вблизи Киева.

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