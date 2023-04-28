Эксперт считает, что российский диктатор боится собственных военных.

Последние увольнения в российской армии свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир путин ужесточает контроль над военным руководством и хочет напугать армию перед украинским контрнаступлением.

Такое мнение высказал Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале Юлии Латыниной, добавив, что "принцип русской армии – солдат должен бояться палки капрала больше, чем армии противника".

Эксперт отмечает, что главная проблема для власти – знать, что творится в армии и какие там настроения. Таким образом, по его словам, целью визита Путина было – получить реальную информацию на месте.

А когда он ее получил, ему, по словам Арестовича, стало выгодно накануне украинского контрнаступления "дать армии по загривку".

"Тут, по хорошему, он должен кого-то наградить. Но с другой стороны на их места кого-то поставят. Ну, эти уже уже будут служить не за страх, а за верность целых две недели", - сыронизировал эксперт.

В то же время, по мнению Арестовича, еще одним важным шагом было бы награждение рядовых военных – такой символический жест, по мнению эксперта, привел бы к улучшению настроений в армейской среде по отношению к власти.

"Но видимо, он боится собственных военных или не доходит до ума, что надо бы в штаб вызвать… военных, вручить им ордена, похвалить, потрепать по щеке, сфоткаться и сказать: пацаны, я с вами…", - отметил Арестович, добавив, что даже этого хватило бы, чтобы мотивировать солдат.

"Боятся они военных. Военные на фронте, тем более российские – это малоуправляемое существо, всякое может случиться, поэтому лучше от греха… дальше Луганска не ездить, если он еще и в Луганске был, в чем я сильно сомневаюсь", - подытожил он.

Увольнения в российской армии – что известно

Согласно сообщениям российских военкоров, Путин побывал с визитом в оккупированном Счастливцево, после чего последовали увольнения нескольких высших военных чиновников - генерала армии Александра Дворникова, генерал-полковников Александра Журавлева и Рустама Муратова.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали об увольнении с должности замминистра обороны генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного также как "мариупольский мясник".

Он отвечал за тыловое снабжение российской армии.

По мнению экспертов Института изучения войны, кадровые перестановки в российской армии связаны с ростом опасений в Росси относительно украинского контрнаступления и планами Путина по долгосрочному реформированию армии РФ.

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