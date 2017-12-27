Обострение в АТО: трое военных ранены, один погиб, еще двое получили боевые травмы

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников. В целом, в течение прошлых суток, российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

"На Луганском направлении, в вечернее время, враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского, противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Также, из стрелкового оружия российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе Луганского, в светлое время суток, зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который корректировал минометный огонь противника.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе продолжают нарушать "рождественское перемирие".