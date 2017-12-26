Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать "рождественское перемирие" - штаб

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать «рождественское перемирие».

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00

«Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В течение сегодняшнего дня захватчики осуществили четыре провокационных обстрела позиций сил АТО», - говорится в сводке.

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На Луганском направлении враг больше часа вел огонь по оборонным укреплениям украинской армии из 82-мм минометов, гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки вблизи Луганского. Также в районе Новолуганского и Золотого активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении в полдень из стрелкового оружия противник нарушал перемирие возле шахты «Бутовка».

При этом в сводке отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

«Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности», - отметили в штабе АТО.