Жители Травневого и Гладосово вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов боевиков – СЦКК

Жители населенных пунктов Травневое и Гладосово прошлой ночью вынуждены были покинуть свои дома из-за бесконечных обстрелов боевиков.

Об этом сообщают представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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«Несмотря на демонстративную заботу о жителях населенных пунктов Травневое и Гладосово, боевики ОРДО бесконечными обстрелами заставили мирное население покинуть свои дома и ночевать в соседнем Новолуганском и в подвалах своих зданий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом факте жители н.п. Травневое сообщили международным наблюдателям.

«Украинская сторона строго осуждает циничные действия боевиков ОРДО и настаивает на необходимости перехода от заботы о донетчанах на страницах прокремлевских СМИ до как минимум прекращения уничтожения населения Донбасса», - добавили в СЦКК.