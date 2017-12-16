Работающих в СЦКК российских офицеров отозвут с территории Украины - ОБСЕ

Министерство обороны РФ намерено отозвать своих представителей из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом говорится в обнародованном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 14 декабря 2017 года, 19.30.

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«14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК», - сообщается в отчете.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря на заседании Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке прекратить работу СЦКК.

"Опасная ситуация сложилась вокруг и Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступив в 2014 году инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые, невыполнимые требования, то есть по сути добивается того, чтобы Центр прекратил свое существование. Вся ответственность за это, ляжет, конечно же, на украинские власти", - сказал Лавров.

Заданием СЦКК является контроль за соблюдением Минских соглашений. В состав СЦКК входят представители украинской и российской сторон, а также террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».