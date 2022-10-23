Сведения о погибших российских захватчиках уточняются.

В Запорожской области и в Херсонской ранены около 250 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни: в Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и 150 военнослужащих ранены; в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что информация о погибших оккупантах уточняется.

Ситуация во время войны с РФ в Запорожской и Херсонской областях - важные новости

Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину захватила, в частности, ряд населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях и уже назвала их "своими" территориями.

Армия дает достойный отпор врагу - в конце августа началось контрнаступление на различных направлениях фронта.

По состоянию на 21 октября в Херсонской области от захватчиков освободили 88 населенных пунктов.

22 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение последних дней в Запорожской области были ликвидированы еще 200 противников, а более 150 - ранены.

Общие потери России в Украине уже составляют 67 070 человек.

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