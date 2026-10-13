Курс доллара в Украине установил новый рекорд: официальный курс валют на 14 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 14 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября – 45,06 гривни за доллар).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,11/45,14 грн/долл., а к евро – 50,48/50,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 октября вырос на 10 копеек и составил 45,34 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,79 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 3 копейки и составил 50,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,06 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 45,25 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 50,70 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,65 гривни, а евро – по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

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