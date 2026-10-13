Лучшие телевизоры с диагональю 75 дюймов в 2026 году: эксперты назвали топ-модели

Это идеальный выбор для тех, кто планирует сидеть на расстоянии от 1,5 до 3 метров от экрана.

Телевизоры с диагональю 75 дюймов стали массовым выбором для гостиных и домашних кинотеатров, занимая почти 25% рынка крупноформатных экранов. Журналисты издания TechRadar протестировало десятки моделей и выбрали 5 лучших устройств, рассчитанных на разные бюджеты и предпочтения.

При выборе телевизора специалисты учитывали качество изображения, яркость, контрастность, точность цветопередачи, игровые возможности и соотношение цены и характеристик. Все представленные устройства прошли практические испытания и сравнение с конкурентами.

Лучшим телевизором в целом стал LG OLED77C5. Он предлагает насыщенное и детализированное изображение, практически не уступая флагманской модели из серии G5, а также получил широкий набор функций. Однако у модели есть и недостатки: не самое впечатляющее качество звука и отсутствие поддержки формата HDR10+.

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Тем, кто ищет более доступный телевизор, TechRadar рекомендует обратить внимание на TCL QM7K и TCL C7K. Оба устройства обладают продвинутыми характеристиками, включая подсветку Mini LED, частоту обновления 144 Гц, FreeSync Premium Pro и Dolby Vision. Главные недостатки – проблемы с HDR-затемнением в темных сценах и нехватка басов.

Лучшим телевизором среднего класса назвали Hisense 75U8Q. Его сильными сторонами стали яркое изображение и широкий набор игровых возможностей, но ограниченные углы обзора и дребезжащие динамики могут разочаровать.

Среди дорогих моделей с OLED-экраном эксперты выделили LG OLED G6. Он отличается высокой яркостью, бесконечным контрастом и тонким дизайном, а подставка телевизора выполняет роль мощной 4.2-канальной аудиосистемы. Но будучи топовым флагманом в серии LG, устройство имеет премиальный ценник.

Для помещений с большим количеством естественного света обозреватели рекомендуют Samsung QN90F. Эта модель использует Mini-LED-подсветку и уникальную антибликовую технологию, благодаря чему изображение остается хорошо различимым даже в светлой комнате. Тем не менее, у устройства нет Dolby Vision.

Ранее эксперты выбрали 3 телевизора, которые лучше всего подойдут для GTA 6. Если вы хотите получить максимум впечатлений от возвращения в Вайс-Сити, сейчас может быть подходящий момент для обновления телевизора.

УНИАН рассказывал, как превратить старый монитор в телевизор без лишних затрат. Если у дисплея есть хотя бы один HDMI-порт, сделать это значительно проще, чем кажется.

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