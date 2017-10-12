Как проходят будни саперов в районе Авдеевской промзоны (фоторепортаж)

Саперы 72-й бригады имени Черных запорожцев работают в одном из районов Авдеевки, что на Донецком направлении. Волонтеры фонда "Вернись живым" в сентябре этого года на собственные глаза увидели, как украинские военные обезвреживают вражеские снаряды.

Работа саперов 72-й бригады начинается "по звонку", как на "скорой". Ежедневно после ночных обстрелов они ездят от позиции к позиции на самом "нуле", ликвидируя вражеские снаряды, которые не взорвались.

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"Во время наступления первыми идут вперед именно они, снимая расставленные террористами растяжки и обозначая безопасные для передвижения пути. Когда под обстрелами бойцам надо быстро "окопаться" (сделать окопы), без них опять никак", - рассказывают волонтеры фонда.

Как сообщал УНИАН, ранее волонтеры фонда "Вернись живым" показали, как проходят "постовые будни" защитников Авдеевки и Широкиного.