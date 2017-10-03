Бойцам на передовую доставили товар из России - волонтер (фото)

24-му батальону "Айдар", который находится близ поселка Новолуганское, доставили одноразовую посуду, страной-производителем которой на упаковке указана Россия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, добавив соответствующие фото.

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Данные товары были получены со склада Министерства обороны в Доброполье.

По словам Мысягина, подобная ситуация происходит уже не в первый раз. Он напомнил, что в декабре 16-го года в батальон "Айдар" уже "приходила" подобная одноразовая посуда. Тогда был большой скандал.

Как сообщал журналист Андрей Цаплиенко, на Донбассе заметили боевика в украинском "пикселе".