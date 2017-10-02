На Донбассе заметили боевика в украинском "пикселе" (фото)

Российского наемника на Донбассе заметили в украинской форме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Российский наемник в украинском "пикселе" обустраивает блиндаж и не знает, что он под прицелом украинского разведчика. И хорошо, что украинец нажал не на крючок, а на кнопку "REC", - рассказал он.

Читайте также"Отрабатывают сценарий вторжения": журналист объяснил передвижение российской техники у границ Украины

По словам журналиста, новый "пиксель" начал менять армейский "дубок" в 2014 году и на ту сторону мог попасть только контрабандой.

У военного, который снял боевика, две версии увиденного: возможно, наемники готовятся к провокациям против ОБСЕ, а, возможно, и намерены терроризировать местное население, чтобы обвинить в этом украинских солдат.

Также Цаплиенко отметил, что действия происходят в районе взрыва машины с наблюдателями ОБСЕ и там, где "заблудился" Виктор Агеев.